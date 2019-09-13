В Ингушетии на создание промышленного технопарка планируют направить более 400 млн рублей

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют направить на создание промышленного технопарка более 400 млн рублей в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета, рассказал ТАСС помощник министра экономики Ингушетии Адам Безиев.

"В текущем году в рамках проекта прорабатывается вопрос получения субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 годы на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций 409,2 млн рублей, в том числе 298 млн рублей из федерального бюджета. Планируемые к постройке объекты инфраструктуры промышленного технопарка включают в себя производственные помещения общей площадью 6,16 тыс. кв. м, складские помещения площадью 1,78 тыс. кв. м, а также административные помещения общей площадью 1,25 тыс. кв. м", - сказал Безиев.

По его словам, в рамках нацпроекта различные меры государственной поддержки получат более 10% субъектов малого и среднего предпринимательства. "Одним из показателей реализации проекта является создание участниками проекта к 2024 году не менее 222 субъектов малого и среднего предпринимательства", - добавил помощник министра.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.