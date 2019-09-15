Глава медцентра здоровья детей ответит на вопросы россиян в прямом эфире в понедельник

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава России и главы федеральных учреждений будут отвечать на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, стартуют в понедельник на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. В первом таком эфире примет участие глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

Трансляция эфира, который состоится в понедельник, пройдет на портале при поддержке социальной сети "Одноклассники". Эфир будет посвящен проблемам детского здоровья. Фисенко расскажет о лекарствах, вакцинации и о том, как телемедицина помогает сохранять здоровье детей.

Каждый день на протяжении всей недели в ходе прямых эфиров будет подниматься отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

13 сентября состоялся прямой эфир "Министр на связи" с главой Минздрава России Вероникой Скворцовой. Она отвечала на вопросы россиян о зарплате врачей, планах ведомства по модернизации первичного звена здравоохранения, незарегистрированных лекарственных препаратах, борьбе с табаком и вакцинации от гриппа.

По данным пресс-службы Минздрава России, большая часть поступивших вопросов касалась детского здоровья, проблем лечения онкозаболеваний, состояния первичного звена здравоохранения.