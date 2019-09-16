Первых в России технических модераторов будут готовить на базе петербургского Политеха

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) впервые в России запускает образовательный интенсив по технической модерации, в рамках которого будет готовить специалистов по профессиональной коммуникации для высокотехнологичных и производственных компаний. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В настоящее время, по данным пресс-службы, на рынке наблюдается большой дефицит специалистов с компетенциями коммуникатора в области технологической экспертизы. На многих семинарах и конференциях эксперты-практики, отлично разбирающиеся в теме, не могут правильно донести, "упаковать" свою идею. В итоге участники совещания элементарно не понимают друг друга.

"В рамках программ дополнительного профессионального образования в конце 2019 года стартует курс по подготовке техномодераторов - специалистов по профессиональной коммуникации для высокотехнологичных и производственных компаний. <...> [Курс рассчитан] на руководителей проектных групп, подразделений и служб от высокотехнологичных и производственных компаний, которые заняты проектной деятельностью и особенно деятельностью, связанной с внедрением новых технологий и цифровой трансформацией", - говорится в сообщении.

Программа дополнительного образования рассчитана на три-четыре месяца. За это время слушателей познакомят с инновационным подходом к управлению Agile, который позволяет, в том числе, резко сократить время вывода продукта или услуги, повысить качество проектной деятельности, оптимизировать работу компании в целом. А также на практике научат использовать один из базовых инструментов Agile - методологию SCRUM.

Также в программе - изучение инструментов и методики модерации, введение в коммуникацию с группой, проведение технических презентаций, онлайн-модерация, и др. В качестве итогового задания студентам предстоит выступить модератором технического совещания или конференции. Обучение будут проводить сотрудники Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ "Новые производственные технологии".

"Мы также планируем привлекать к обучению экспертов из высокотехнологичных компаний Санкт-Петербурга, которые обладают компетенциями в области модерации и реально применяют их каждый день на крупных технических совещаниях и конференциях. Это метакомпетенция внутри компании, которая позволяет решать вопросы внутренних и внешних коммуникаций", - сказала главный специалист научной лаборатории "Стратегическое развитие рынков инжиниринга" Центра НТИ СПбПУ Светлана Васьковская, слова которой приводятся в сообщении.

Об НТИ

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Она состоит из 11 направлений. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, у в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.