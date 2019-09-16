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Минпромторг прогнозирует двукратный рост в России рынка медизделий к 2024 году

Глава ведомства Денис Мантуров также отметил, что доля российских производителей за этот период возрастет до 40%

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что, согласно прогнозам, к концу 2024 года в России будет двукратный рост рынка медизделий. Как ожидается, доля российских производителей возрастет до 40%.

"В целом по медизделиям прогнозируем двукратный рост рынка к концу 2024 года за счет реализации нацпроекта ["Здравоохранение"]. Только в 2018 году [данный показатель] уже достиг 280 млрд рублей. С учетом мер поддержки... рассчитываем, что доля российских производителей за этот период увеличится с 23 до 40%", - сказал Мантуров в выступлении на форуме "Биотехмед".

Конференция по биомедицинским технологиям проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Минздрава и Минпромторга; обсуждаются вопросы реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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