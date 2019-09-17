Два виртуальных концертных зала откроют в Чувашии по нацпроекту в 2020 году

ЧЕБОКСАРЫ, 17 сентября. /ТАСС/. Два виртуальных концертных зала откроют в Чувашии в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.

"В Минкультуры РФ были подведены итоги конкурсных отборов на создание виртуальных концертных залов в городах РФ в 2020 году. Победителями конкурса признаны 80 учреждений в 80 городах, среди которых два учреждения культуры Чувашии: Алатырская и Козловская детские школы искусств", - говорится в сообщении.

На открытие виртуальных залов регион получит из федерального бюджета 2 млн рублей. Средства направят на покупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуальных концертных залов.

"Создание виртуальных концертных залов позволит жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).