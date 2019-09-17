Около 200 тыс. деревьев высадят осенью в Нижегородской области по нацпроекту "Экология"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Жители Нижегородской области высадят 200 тыс. деревьев этой осенью в рамках кампании "Сохраним лес" по национальному проекту "Экология". Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"Нижегородская область присоединится к акции в начале октября, это оптимальное время для посадок леса в нашей полосе, 200 тыс. деревьев планируется высадить, приглашаю всех желающих принять участие в этом замечательном мероприятии", - сказал Никитин.

Глава региона уточнил, что весной 2019 года в регионе было заложено 4 тыс. га леса, высажено порядка 20 млн новых деревьев. В ходе осеннего этапа лесовосстановления, в том числе в рамках кампании "Сохраним лес", по Нижегородской области планируется создать лесные культуры на площади около 1,5 тыс. га.

"Всего в 2019 году в рамках национального проекта "Экология" в Нижегородской области планируется провести работы по лесовосстановлению на площади 13 тыс. га. Это один из самых высоких показателей среди регионов Приволжского федерального округа. Мероприятия включают в себя высадку новых деревьев, уход за молодняком и ряд других работ", - добавил Никитин.

Всероссийская акция по восполнению лесных ресурсов после пожаров "Сохраним лес" начнется 21 сентября и продлится до конца октября. Ее участники планируют посадить в общей сложности порядка 30 млн деревьев по всей России.

Главная цель акции - к 2024 году увеличить площадь лесовосстановления и лесоразведения, чтобы она была равна площади вырубленных и уничтоженных пожарами лесов, прописана в национальном проекте "Экология", в рамках которого проводится кампания "Сохраним лес". Всего на сохранение лесов направят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%.