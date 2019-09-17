Ульяновская область вдвое превысила плановые показатели по вовлечению отходов в обработку

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Показатели по вовлечению отходов в обработку на территории Ульяновской области в 2019 году вдвое превышают плановые и достигают 48%, сообщил ТАСС министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Федоров.

"Ульяновская область успешно реализует все плановые показатели проекта "Построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" и даже перевыполняет их. На сегодняшний день 48% отходов вовлекаются в обработку при плане 20% на 2019 год", - сказал он.

Федоров добавил, что до конца 2019 года будут внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами Ульяновской области. "Согласно им, будут перераспределены потоки вывозимых отходов из пятой зоны на действующие полигоны. В ноябре также планируется определить регионального оператора данной зоны, и в этом году новая система обращения с ТКО заработает на территории всего региона", - уточнил он.

Сейчас на территории области действуют четыре региональных оператора по обращению с ТКО. В июне Федоров сообщал ТАСС, что из-за отсутствия объектов захоронения отходов с соответствующей емкостью не удалось определить регионального оператора для пятой зоны на предыдущих этапах конкурса.

По словам министра, в октябре также заработает вторая мусоросортировочная станция четвертого регионального оператора мощностью 60 тыс. тонн в год. Он также отметил, что по нацпроекту "Экология" Ульяновская область рассчитывает в 2020 году получить федеральные средства на постройку дополнительных мусоросортировочных мощностей.

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января. В соответствии с ней ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология". Всего в него входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".