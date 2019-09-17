Мединский выступит в Госдуме 23 октября по теме нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Правительственный час" с участием министра культуры РФ Владимира Мединского в Госдуме, посвященный обсуждению реализации национального проекта "Культура", состоится 23 октября. Об этом во вторник сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Правительственный час " с участием министра культуры РФ Владимира Мединского запланирован на 23 октября. Тема - нацпроект "Культура" и его реализация", - сказала она на заседании комитета.

Представители комитета зададут вопросы, касающиеся реализации национального проекта.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).