Эксперт: почти 30 регионов не заложили обработку мусора в тарифы своих операторов

ГЕЛЕНДЖИК, 17 сентября. /ТАСС/. Расходы на обработку коммунального мусора в тарифах своих региональных операторов не предусмотрели 28 субъектов РФ. Это вызывает сомнения в том, насколько они готовы выполнить целевые показатели национального проекта "Экология", сообщил эксперт Общероссийского народного фронта, советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган на отраслевой конференции в Геленджике, организованной ассоциацией "Чистая страна".

"В тарифах региональных операторов не учтены затраты на обработку твердых коммунальных отходов: Адыгея, Алтайский край, Амурская, Белгородская, Вологодская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Камчатский край, Кировская область, Коми, Липецкая область, Марий Эл, Мордовия, Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ, Чечня, Чувашия, Чукотский автономный округ, - отметил он. - Это должно в тарифе появиться, иначе я не понимаю, как мы будем достигать 60% [обработки мусора]".

Доля обработанного коммунального мусора - это часть из всех образованных бытовых отходов, которая попала на сортировку. Согласно паспорту нацпроекта "Экология", размер этой части должен будет вырасти в РФ с 12% до 60% к 2024 году. За выполнение целевых показателей национального проекта руководители регионов отвечают персонально, напомнил недавно министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Выступая в Геленджике Коган добавил, что еще 30 регионов в тарифах на своей территории не предусмотрели инвестиции в развитие инфраструктуры обращения с отходами: то есть в создание новых объектов и внедрение современных технологий. Такая проблема есть в Адыгее, Алтайском крае, Башкирии, Белгородской области, Бурятии, Вологодской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калининградской, Калужской областях, Коми, Камчатском крае, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской областях, Пермском крае, Сахалинской, Смоленской областях, Ставропольском крае, Тамбовской области, Татарстане, Томской, Тульской областях, Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртии, Челябинской и Ярославской областях.

Участники конференции попытались оспорить представленные данные. Например, комментировали они из зала, затраты на обработку отходов могут быть скрыты внутри тарифа на захоронение мусора на полигонах, как, например, в Липецкой области.

Коган возразил, что данные, которые он использовал в презентации, представили региональные власти по официальным запросам. Если они некорректные, то надо задуматься об эффективности обмена информацией между операторами и местными правительствами, потому что эти данные формируют статистику, которая ложится в основу управления рисками в отрасли обращения с отходами.