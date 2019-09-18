В Забайкалье переоснастили детскую поликлинику благодаря нацпроекту

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Детская поликлиника в Сретенском районе Забайкальского края получила новое оборудование стоимостью 4,5 млн рублей благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Около 5 тыс. детей в Сретенском районе ежегодно смогут проходить обследования на новом современном оборудовании, приобретенном благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение". Оснащение детской поликлиники обошлось в 4,5 млн рублей федеральных средств", - говорится в сообщении.

По словам и.о. главврача Сретенской центральной районной больницы Светланы Ларионовой, поликлиника получила новое оборудование, которое, к примеру, повысит уровень диагностики детского зрения. Кроме того, в поликлинике комфортнее стали условия для приема и осмотра пациентов. "Для нас реализация этого проекта - прежде всего, регистратура без окошек и очередей, мобильность медицинского персонала, установка удобной мебели в коридорах", - приводит пресс-служба ее слова.

Кабинеты функциональной диагностики оснастили в поликлинике 12-канальным электрокардиографом, аппаратом УЗИ экспертного класса. Впервые медучреждение получило дефибриллятор.

По нацпроекту "Здравоохранение" в поликлинике сделали колясочную, а для маломобильных пациентов - пандус. В холле для комфорта посетителей организовали игровую зону. "Все организационные мероприятия направлены на создание элементов бережливой поликлиники. Они позволяют экономить время медработников и пациентов, сделать более комфортным пребывание в поликлинике, повысить эффективность и качество обслуживания наших маленьких пациентов", - добавила и. о. главврача.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Забайкальский край до 2021 года получит на реализацию нацпроекта 3,6 млрд рублей.