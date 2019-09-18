Промежуточные показатели ввода жилья в нацпроекте скорректируют до уровня 2018 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ежегодный объем ввода жилья в национальном проекте будет установлен на уровне 75 млн кв. м в год в 2019-2021 годах. Об этом на форуме PRO Estate заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Как ранее сообщал ТАСС, одним из ключевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является достижение ежегодного объема ввода на уровне 120 млн кв. м до конца 2024 года. На 2019 год целевой показатель был установлен на уровне 88 млн кв. м, на 2020 год - 98 млн кв. м, на 2021 год - 94 млн кв. м, следует из паспорта нацпроекта.

"У нас совместно с субъектами РФ была сложная дискуссия с учетом изменений на рынке. Регионы настаивали, что нужен некий временной лаг, чтобы подготовиться, провести инвентаризацию, подготовить земельные участки и инфраструктуру. И было принято решение, что на ближайшие три года - 2019-й, 2020-й и 2021-й - мы поправим национальный проект. И проектный комитет принял такое решение, и мы оставим ввод на уровне 75 млн кв. м", - сказал министр.

Всего в первом полугодии 2019 года в России ввели в эксплуатацию 30,1 млн кв. м жилья, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В целом по итогам 2018 года в России было введено 75,3 млн кв. м жилья.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб.