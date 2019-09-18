На Кубани финансовое исполнение нацпроектов превысило 50%

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Финансовое исполнение нацпроектов в Краснодарском крае превысило 12 млрд рублей, что составляет 50,5%, сообщается на сайте краевой администрации.

"На сегодняшний день их [нацпроектов] финансовое исполнение превысило 12 млрд рублей. Это составляет более 50,5%. Мы можем говорить о том, что Краснодарский край активно участвует в реализации национальных проектов", - приводит пресс-служба слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

По данным пресс-службы, Кубань по некоторым нацпроектам опережает обозначенные сроки.

"К примеру, на два месяца раньше, чем было запланировано, в крае завершились ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог", - добавили в пресс-службе.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.