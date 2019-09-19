Детские больницы Приморья получат более 300 млн рублей на закупку оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 300 млн рублей из федерального бюджета получат детские больницы Приморского края. Средства направят на покупку современного оборудования, сообщил журналистам в четверг врио вице-губернатора края Виктор Фисенко после посещения краевой детской клинической больницы №1.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям региону выделено более 309 млн рублей из федерального бюджета, из которых 154 млн рублей край получит в этом году", - сказал он.

Врио вице-губернатора края также отметил, что "Первая" детская больница Приморья сегодня является единственной на Дальнем Востоке клиникой, где установлены компаундеры - зарубежные аппараты, предназначенные для точного дозирования всех вводимых растворов новорожденным. В ближайшее время в больницу поступят аппараты искусственной вентиляции легких, фототерапевтическая система для лечения желтухи у новорожденных и инкубаторы-трансформеры.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.