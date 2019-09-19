Мобильный технопарк для детей начнет путешествие по Пермскому краю в октябре 2019 года

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Мобильный детский технопарк "Кванториум" начнет курсировать по территории Пермского края с октября 2019 года, автопоезд со специальным оборудованием стоимостью более 20 млн рублей уже прибыл в регион, его закупили в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка", который входит в национальный проект "Образование". Об этом ТАСС сообщила заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

"Мы уже получили наш первый мобильный "Кванториум", и он уже будет с октября ездить по районам Пермского края. В каждом районе он будет делать остановку на две недели. Это такой автопоезд, он состоит из газели и прицепа, в прицепе все оборудование. Наша задача охватить как можно больше ребят и заехать в самые отдаленные уголки края, чтобы и там ребята могли позаниматься техническим творчеством. Стоимость мобильного "Кванториума" (автомобиль и оборудование) - 20,7 млн, из них 15,8 млн рублей получено из федерального бюджета по нацпроекту, остальные средства были выделены из бюджета края", - сказала она.

По словам Зверевой, мобильный "Кванториум" будет работать на базе одной из школ в центре каждого района, куда на занятия смогут приезжать ребята, в том числе и из соседних населенных пунктов. У них появится возможность познакомиться с такими направлениями как робототехника, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность, авиационные и информационные технологии. График передвижений до конца 2019 года уже составлен, первыми с технопарком познакомятся жители Уинского, Ординского, Частинского, Карагайского, Кунгурского районов Пермского края, всего за это время планируется обучить более 1000 детей. В составе автопоезда будут педагоги из пермского стационарного детского технопарка.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения, сразу переходя от теории к практике. На сегодняшний день в России открыто 89 детских технопарков в 62 регионах, в них обучаются порядка 450 тыс. человек, при этом 70 тыс. на постоянной основе. К декабрю 2019 года федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" будет насчитывать более 110 площадок дополнительного образования этого формата в 76 регионах РФ.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.