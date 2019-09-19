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Более 9 тыс. жителей Ростовской области переселят из аварийного жилья до конца 2024 года

Для реализации проекта выделят свыше 8,6 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 9 тыс. жителей Ростовской области переселят из ветхого жилья в новые дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года. Общий объем финансирования составит более 8,6 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг министр строительства, архитектуры и территориального строительства Сергей Куц.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Ростовской области до 2025 года будут расселены 9 тыс. человек из 160 тыс. кв. м", - сказал Куц.

Он отметил, что с начала 2019 по конец 2020 года из аварийного жилищного фонда площадью порядка 29 тыс. кв. м переселят более 760 семей. На эти цели направят более 1,3 млрд рублей.
"В городе Новошахтинске за счет средств областного и местного бюджетов приобретены жилые помещения для переселения 15 семей. Многоквартирный дом по улице Прохладной, 55, уже введен в эксплуатацию. До конца сентября граждане уже должны переехать в новое жилье", - сказал министр.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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