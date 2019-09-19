Образовательные центры "Точка роста" откроются в 25 школах Липецкой области

ЛИПЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Центры гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" откроются в 25 школах Липецкой области 24 сентября, сообщил журналистам в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Точки роста" появятся в 25 школах региона, на оснащение "Точек роста" в Липецкой области было направлено более 39 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой", - сказал Артамонов.

По его словам, педагоги, которые будут работать в "Точках роста", прошли обучение на образовательной платформе "Фонд новых форм развития образования", а также приняли участие в образовательной сессии на базе регионального детского технопарка "Кванториум".

"Подобные проекты очень важны, современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми из сел и деревень открываются новые перспективы", - уточнил Артамонов.

"Точки роста" создаются в российских регионах в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.