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Медведев заявил, что губернаторы и мэры должны больше мечтать о будущем

Премьер-министр отметил, что решения о развитии города надо принимать не только на основе градостроительных документов и стандартов
Генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и премьер-министр Дмитрий Медведев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и премьер-министр Дмитрий Медведев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал региональным руководителям больше мечтать, чтобы улучшать города.

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"Надо мечтать! Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра", - обратился председатель правительства к губернаторам и мэрам на форуме "Среда для жизни: города".

Глава кабинета министров пояснил, что решения о развитии населенных пунктов надо принимать не только на основе градостроительных документов и стандартов, но и с ориентиром на будущее. Для примера он привел Великий Новгород, добраться в который можно на разном транспорте, но не на самолете. "Это не потому, что здесь нет аэропорта. Он здесь был, но в 1990-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным поселком", - напомнил Медведев.

Он не стал давать оценку этому решению, но обратил внимание на эту историю: "Я просто хочу заставить всех призадуматься о простой вещи: люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что сказали - нам аэропорт не нужен".

"Все ваши решения должны быть ориентированы как раз в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество туристов - это касается и маленьких городов, исторических туристических центров, и моногородов", - рекомендовал премьер-министр участникам форума.

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