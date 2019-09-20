Медведев заявил, что губернаторы и мэры должны больше мечтать о будущем

"Надо мечтать! Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра", - обратился председатель правительства к губернаторам и мэрам на форуме "Среда для жизни: города".

Глава кабинета министров пояснил, что решения о развитии населенных пунктов надо принимать не только на основе градостроительных документов и стандартов, но и с ориентиром на будущее. Для примера он привел Великий Новгород, добраться в который можно на разном транспорте, но не на самолете. "Это не потому, что здесь нет аэропорта. Он здесь был, но в 1990-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным поселком", - напомнил Медведев.

Он не стал давать оценку этому решению, но обратил внимание на эту историю: "Я просто хочу заставить всех призадуматься о простой вещи: люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что сказали - нам аэропорт не нужен".

"Все ваши решения должны быть ориентированы как раз в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество туристов - это касается и маленьких городов, исторических туристических центров, и моногородов", - рекомендовал премьер-министр участникам форума.