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В Минздраве заявили, что число инфарктов существенно выше по понедельникам

Как утверждает главный кардиолог министерства, причина в том, что россияне употребляют много алкоголя на выходных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Случаи инфаркта миокарда у россиян случаются чаще по понедельникам по причине употребления алкоголя в больших количествах на выходных, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Максимально надо избегать так называемых heavy drinking (пьянство - прим. ТАСС) или тяжелого, массивного потребления алкоголя. Количество инфарктов миокарда,... в понедельник их всегда гораздо больше после выходных. Крепким напиткам надо предпочитать слабоалкогольные напитки, в первую очередь это, конечно, красное вино", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, как сохранить здоровое сердце и сосуды эксперт сообщил, человек должен иметь достаточную физическую активность и следить за весом. "Предупреждение гипертонии - это работающие мышцы. Мышцы работают - туда идет кровь, уходит кровь - уменьшается гидродинамическая нагрузка на крупные магистральные артерии, артерии сердца, артерии головного мозга", - пояснил он.

Также имеет большое значение умеренное потребление соли и отказ от алкоголя и курения. "Алкоголь - это, во-первых, никакая доза не бывает безопасной, во-вторых, ни в коем случае не должно быть похмелья", - заключил он.

Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава и руководители федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С начала недели в прямых эфирах участие приняли глава НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн и замначальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", член профильной комиссии по первой помощи Минздрава России Алексей Старков и главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

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