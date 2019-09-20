Центры образования "Точка роста" откроются в 168 сельских школах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются 24 сентября в 168 сельских школах Дагестана в рамках реализации национального проекта "Образование". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются 24 сентября в 168 сельских школах Республики Дагестан. Программа реализуется в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Торжественное открытие центров пройдет с участием руководства республики и членов правительства Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центры "Точка роста" создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям "технология", "математика и информатика", "физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".

"Центры будут состоять из нескольких функциональных зон: учебные кабинеты и проектный зал, оформленный по принципу коворкинга и включающий шахматную гостиную и медиатеку. Каждая "Точка роста" оснащается современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей, куда входят интерактивное оборудование, мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, набор имитаторов травм и поражений", - уточняется в тексте.

Сотрудники центров отобраны по результатам специального тестирования Минпросвещения РФ. Претенденты прошли очную образовательную сессию на базе детского технопарка "Кванториум". "В Центрах планируется не только внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования и организация внеурочной деятельности в каникулярный период, но и разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей", - заключили в пресс-службе.

Центры "Точка роста" создают в российских регионах в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.