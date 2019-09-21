В Петербургском госуниверситете открыли первую в России студенческую 5G-лабораторию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) совместно с компанией "МегаФон" запустили первую в России студенческую лабораторию 5G, где студенты технических специальностей и направления IT будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги. Об этом в субботу сообщила пресс-служба вуза.

"Цифровая лаборатория запускается на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ" Михайловская дача". Она оборудована тестовой зоной 5G - так называемой песочницей - и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения", - говорится в сообщении.

У университете пояснили, что учебный курс лаборатории включает два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. "Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений",- добавили в вузе. Менеджеры будут обучаться выводить на рынок высокотехнологичные продукты и управлять процессом их разработки.

Учебный курс лаборатории сезона 2019/20 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап, который начнется 23 сентября, включает открытый образовательный онлайн-модуль. В нем могут принять учаcтие студенты СПбГУ и недавние выпускники университета. Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап, станут полноценными участниками лаборатории.

По программе нацпроекта "Цифровая экономика", к 2021 году сеть 5G должна появиться в десяти городах с населением более 1 млн человек. Нацпроект включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить свыше 1,634 трлн руб.