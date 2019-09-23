В Якутии 24 сентября синхронно откроются 54 центра "Точка роста"

ТАСС, 23 сентября. Открытие сразу 54 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по нацпроекту "Образование" пройдет в Якутии 24 сентября, сообщается в понедельник на официальном информационном портале республики.

Региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование" помогает развивать региону образовательную сферу и делать обучение более доступным в районах.

"В Якутии будет создано 54 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Торжественное открытие всех... состоится в единое время - 24 сентября 2019 года в 16:00 (10.00 мск) - в формате открытых дверей с обучающими и интерактивными лекциями, мастер-классами, с различными мероприятиями для детей и родителей", - говорится в сообщении.

Как уточняется со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Якутии, центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (а с 2020 года и в малых городах) без образования юридического лица в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Основная цель - обновление и модернизация материально-технической базы школ, чтобы в перспективе дети из удаленных населенных пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять знания в гуманитарной области. Одной из основных задач центров "Точки роста" является обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". В 2020 году "Точки роста" должны появиться в 96 школах Якутии, в 2021 году - 171 школе, а в 2022 году уже в 287 школах.

Центры "Точка роста" создают в российских регионах в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.