На Славянском международном экономическом форуме в Брянске обсудят реализацию нацпроектов

ТАСС, 23 сентября. Пленарное заседание и тематические секции VIII Славянского международного экономического форума (СМЭФ), который пройдет в Брянске 18 октября, будут посвящены реализации национальных проектов в сфере бизнеса и промышленности, а также демографии, образования и здравоохранения. Всего на форуме ожидается более 1000 участников из регионов России и зарубежных стран, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Брянской области.

"Основной темой форума станет сбережение и приумножение человеческого потенциала. На пленарном заседании 18 октября речь пойдет о реализации нацпроектов. Например, будут обсуждаться вопросы повышения квалификации врачей, снижения затрат на обслуживание медтехники, внедрения телемедицины. На дискуссионных площадках также обсудят развитие электронной промышленности до 2030 года, импортозамещение в цифровых технологиях на транспорте, привлечение малого и среднего предпринимательства на сельские территории", - сказал собеседник агентства.

Более 500 участников уже прошли регистрацию. Среди них - представители правительств российских регионов, федеральных министерств, Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты России, отраслевых ассоциаций. "В форуме ежегодно участвуют гости из Беларуси, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, Молдовы и других стран, они ожидаются и в этот раз", - отметили в пресс-службе.

Главной площадкой проведения форума станет концертный зал "Дружба" в Брянске, тематические секции проведут также на базе Брянской облдумы, областной научно-универсальной библиотеки.

СМЭФ проводится в Брянске с 2009 года, его организатором выступает правительство региона. По итогам форума в 2018 году между властями Брянской области и инвесторами были подписаны соглашения о реализации проектов на сумму свыше 8,4 млрд рублей.