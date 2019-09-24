Эксперт: темпы глобального потепления в России вдвое выше, чем в среднем в мире

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Темпы роста среднегодовых температур, вызванные глобальным потеплением, в России более чем в два раза выше, чем в среднем на планете. Об этом во вторник сообщил в ходе симпозиума "Чистая вода России - 2019" в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) начальник департамента Родгидромета по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Лысов.

"Если Земной шар в целом теплеет со скоростью 0,18 градуса за 10 лет, то Россия теплеет в два раза быстрее - 0,47 градуса за десятилетие. Особенно глобальное потепление заметно в Арктическом регионе, где его скорость достигает 0,69 градуса за 10 лет, что в 3,7 раза быстрее, чем скорость потепления Земного шара в целом", - сказал Лысов, слова которого приводит пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Он напомнил, что наиболее четко процесс глобального потепления стал формироваться с 1970-х годов. Так, в период с 1880 по 1940 годы прослеживался рост температуры поверхности Земли в среднем на 0,4 градуса, с 1940 по 1970 годы в целом наблюдалась некоторая стабилизация температуры, даже с небольшой тенденцией к понижению. Резкий скачок экономического развития развивающихся стран в 1970-е годы привел и к началу роста глобальной температуры.

Лысов также отметил, что на протяжении последних десятилетий на Урале фиксируется повышение среднегодовой температуры воздуха. Сдвигаются к северу границы растительных зон. Начинают появляться насекомые - переносчики болезней, которые ранее регистрировались только в южных регионах.

XV Международный научно-практический симпозиум и выставка "Чистая вода России - 2019" проходит в Екатеринбурге на площадке УрФУ с 24 по 27 сентября. Одна из ключевых тем форума - глобальное потепление, его влияние на устойчивое социально-экономическое развитие и водную безопасность Российской Федерации.

Во время форума ученые ведущих научных организаций России и стран ближнего зарубежья, специалисты водного хозяйства и органов исполнительной власти, представители общественных организаций обсуждают актуальные аспекты водной безопасности и реализации национального проекта "Экология".

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд руб. (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).