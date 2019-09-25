В Свердловской области к цифровым системам больниц подключат около 400 школ и детсадов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Медицинские кабинеты 378 школ и детских садов Свердловской области до конца года подключат к информационным системам больниц, сообщил в среду департамент информационной политики региона.

"До конца 2019 года запланировано подключить еще 159 медицинских кабинетов общеобразовательных организаций и 219 медицинских кабинетов дошкольных образовательных организаций", - говорится в сообщении. Таким образом, количество учреждений с доступом к медицинским цифровым системам увеличится до 591.

По нацпроекту "Здравоохранение" к системам ранее подключили 107 школ и 106 детских садов региона.

Подключение врачебных кабинетов к информационным системам позволяет медицинским работникам образовательных учреждений получать доступ к электронным медицинским картам детей, удаленно записывать их на прием к профильному врачу, вносить в систему данные об их прививках или о результатах профилактических осмотров.

"Подключение повышает доступность и качество оказания медицинских услуг детям, посещающим школьные и дошкольные учреждения, и способствует снижению трудозатрат врача, фельдшера во врачебных кабинетах этих организаций. Также способствует усилению наблюдения за здоровьем детей и подростков", - уточняется в сообщении.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.