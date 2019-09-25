Учебный центр бережливых технологий открыли в Дагестанском медуниверситете

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Открытие Учебного центра бережливых технологий состоялось в среду в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) в Махачкале. Участие в церемонии открытия приняли министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания региона Висампаша Ханалиев, ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко, профессорско-преподавательский состав медуниверситета, сообщила журналистам пресс-служба вуза.

"В рамках республиканского форума "Неделя медицинского образования и здравоохранения Дагестана", который проходит в эти дни в ДГМУ, 25 сентября состоялось открытие Учебного центра бережливых технологий", - говорится в сообщении.

ПО модели "Бережливой поликлиники"

Отмечается, что здесь представлена модель "Бережливой поликлиники" с дальнейшим ее внедрением и развитием, в том числе и программно-аппаратного продукта, комплекса технологий, которые создают благоприятную среду взаимодействия "поликлиника - пациент - медицинский персонал".

"Здесь у нас кол-центр, терминал электронной очереди, регистратура. Посетителей в поликлинике будут разделять на тех больных, кому нужна неотложная помощь, на тех, кто пришел в плановом порядке по записи, на тех, кто за профилактической прививкой и на тех, кто "только за справкой". В обычной поликлинике все эти пациенты стоят в одной очереди", - приводит пресс-служба слова руководителя аккредитационно-симуляционного центра ДГМУ Расула Койчуева.

Как отметил Сулейман Маммаев, нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. "Такие бережливые технологии должны быть внедрены в ближайшие два - три года во всех районных, сельских, городских поликлиниках нашей республики. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ДГМУ будет реализовывать эту новую модель с главными врачами, их заместителями по организационно-методической работе, лечебной работе, чтобы они понимали суть самой учебной новой технологии", - цитирует пресс-служба вуза ректора.

Сбережение ресурсов и нервов

Суть "Бережливой поликлиники", по его словам, состоит в "сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса". "Для этого разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты разведены по разным коридорам. Здесь происходит разделение потоков пациентов. Все направлено на то, чтобы больше времени уделить самому пациенту, чтобы он меньше времени стоял в очередях", - сказал ректор ДГМУ.

В учебном центре будут обучаться врачи, проходящие повышение квалификации в ДГМУ. Предположительно, 200-300 специалистов ежегодно будут проходить курсы по изучению данного модуля, отметили в вузе.

Республиканский форум "Неделя медицинского образования и здравоохранения Дагестана" проходит впервые в регионе с 23 по 27 сентября на базе ДГМУ. В ходе форума состоится заседание 57 секций, на которых прозвучит более 300 докладов по всем вопросам медицинского образования и здравоохранения - от фундаментальных до клинических.