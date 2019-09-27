В Новосибирской области увеличилось число пожилых людей, принятых в приемные семьи

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Количество одиноких пожилых людей, принятых в приемные семьи в Новосибирской области, увеличилось на пять человек за полгода, до 47 человек. Власти прорабатывают вопрос об оказании материальной помощи таким семьям, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

В марте 2019 года министерство сообщало о 42 пожилых людях, принятых в семьи, которые безвозмездно делят быт с людьми старшего поколения и ухаживают за ними. Принятие пожилых людей в семьи реализуется в рамках входящей в него программы "Старшее поколение".

"Сейчас готовится законопроект, который определит все критерии возмездности данной услуги. На данный момент на территории области 47 семей, которые оказывают данную услугу на безвозмездной основе", - сказал Фролов.

Приемные семьи для граждан преклонного возраста создаются преимущественно в сельской местности. В Министерстве труда и социального развития области это объясняют наличием в сельских территориях более тесных социальных связей между людьми.

Помимо того, в Новосибирской области развивается система долговременного ухода за пенсионерами, проходит обучение уходу за пожилыми людьми как их родственников, так и работников Центров комплексной социальной защиты населения (ЦКСЗН). Около года работает отделение временного пребывания, называемое "дедсадом". Министр отметил, что это направление работы с пенсионерами за год подтвердило свою перспективность, услуга пользуется спросом.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр труда и социальной защиты Максим Топилин.