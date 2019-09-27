Одноразовые контейнеры снизят стоимость экспорта, сделав доступнее сельхозпродукцию Алтая

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Первый "флекси-поезд", сформированный из "флекси-танков" - одноразовых контейнеров, ушел в пятницу в порт Находка из Алтайского края с грузом растительного масла для Китая. Такая логистическая технология поможет снизить затраты на логистику и сделает более конкурентоспособной алтайскую продукцию, сообщила журналистам в пятницу руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского края Римма Москвитина.

"Флекси-поезд" формируется из "флекси-танков" - емкостей для наливных грузов. Это одноразовая упаковка емкостью 21,5 тонны, которую потом не нужно возвращать отправителю. После использования он утилизируется, что дает снижение стоимости перевозок.

Как пояснил журналистам исполнительный директор логистической компании "Европак" Сос Казарян, который и отправлял высокотехнологичный поезд, такая отправка груза, удобна средним и небольшим компаниям. "Сегодня в Находку ушли контейнеры с растительным маслом объемом около одной тысячи тонн. Расстояние до порта из края - 6,5 тыс. км, и пользоваться железнодорожными цистернами или автоцистернами нерентабельно из-за высокой стоимости", - сказал он. Казарян подчеркнул, что такая доставка дает экономию до $15-20 на тонну. В планах "Европака" отправлять два-три таких поезда в месяц.

"Российский экспортный центр осуществляет новые проекты по развитию скоростных экспортных маршрутов на Китай, мы такие проекты [подобные "флекси-поездам"] поддерживаем, считаем, что они повышают конкурентоспособность алтайских товаропроизводителей. <...> Такие решения <...> помогают значительную части этих логистических издержек сокращать, наша продукция становится более востребованной и конкурентоспособной на китайском рынке", - отметила Москвитина.

С введением регулярных контейнерных "флекси-поездов" регион получит новые конкурентные преимущества на экспортных рынках, считает начальник управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. "Такой способ формирования поездов позволит сократить сроки доставки и оптимизировать транспортные расходы, что актуально для производителей продукции АПК края. Кроме того, это удобно для получателей груза", - сказал он журналистам.

Развитие экспорта в Алтайском крае

По словам Большакова, уже сейчас процент достижения плановых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", превышает 60%. Он отметил, что по итогам 2019 году стоимость экспорта продукции АПК должна достичь $235,1 млн, а уже по итогам семи месяцев 2019 года она составляет $142,5 млн. Укрепить конкурентоспособность, по словам Большакова, помогает компенсация части фактически понесенных затрат при транспортировке продукции на внешние рынки.

"В 2018 году субсидии получили 28 алтайских компаний на сумму более 101 млн рублей, в 2019 году уже 40 региональных экспортеров подали заявки на субсидию. Одобренный размер субсидий - более 154 млн рублей, по ряду заявок уже проведены выплаты. При этом объем поддержанного экспорта составляет более 127 тыс. тонн на общую стоимость 2 млрд 560 млн рублей", - пояснил он.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.