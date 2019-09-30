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Ивановские власти закупят по нацпроекту пять мобильных медкомплексов до конца 2019 года

В течение дня на медкомплексе профилактический осмотр смогут пройти до 30-40 человек

ТАСС, 30 сентября. Ивановские власти закупят до конца 2019 года по нацпроекту "Здравоохранение" пять мобильных медпунктов, на эти цели направят 45 млн рублей. Два передвижных ФАП уже начали работу, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Два передвижных медицинских комплекса поставлены в Кинешемскую и Родниковскую ЦРБ и уже начали прием пациентов. До конца года мобильные ФАП поступят также в Лежневскую, Вичугскую и Комсомольскую больницы. Всего на эти цели из федерального бюджета в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" выделено 45 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, передвижные автомедкомплексы предназначены для медицинских осмотров, позволяющих выявить заболевания на ранних стадиях, а также повысить доступность и качество медуслуг для жителей отдаленных сел. Каждый из них будет работать по своему графику. "В течение рабочего дня на таком медкомплексе могут пройти профилактический осмотр до 30-40 человек", - сообщили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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