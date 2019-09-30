В Нижегородской области откроются пять ФАП до конца 2019 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в Нижегородской области до конца текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам в понедельник глава региона Глеб Никитин, комментируя открытие нового ФАП в Сеченовском районе.

"Сегодня новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Болтинка Сеченовского района принял первых пациентов. Всего в регионе в этом году открываются пять фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что в Нижегородской области продолжится работа по замене и строительству стационарных ФАП. В 2019 году в рамках нацпроекта в регион закупаются мобильные медицинские комплексы для обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах области - 11 мобильных ФАП и 12 специализированных медицинских комплексов. Мобильные ФАП и комплексы будут работать во всех районах области в поселениях с численностью жителей до 100 человек.

"Пациенты со всего региона смогут своевременно проходить диагностические обследования и получать качественное лечение", - уточнил Никитин.

По данным пресс-службы главы региона, для строительства и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов выбираются населенные пункты, где первичная медицинская помощь наиболее востребована.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.