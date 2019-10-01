В Пермском крае до конца года откроют более 20 спортплощадок ГТО

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Спортплощадки с тренажерами, где жители Пермского края могут бесплатно тренироваться и готовиться к сдаче нормативов ГТО, появятся до конца года в половине муниципальных образований региона. Об этом во вторник сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В территориях Пермского края открыто семь новых уличных комплексов ГТО. Спортплощадки с тренажерами оборудованы в Октябрьском, Чердынском, Нытвенском, Ординском муниципальных районах, в Краснокамске, Кунгуре и Лысьве. Еще 17 таких площадок по нацпроекту будут установлены в 23 муниципальных образования края до декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам министр физической культуры и спорта региона Владимир Епанов, в 2019 году на обустройство уличных комплексов из федерального бюджета Пермскому краю выделено 49 млн рублей, работы по обустройству 24 площадок планируют завершить до ноября, а в остальных территориях - в последующие два года. "В течение двух лет, я думаю, мы закроем весь край такими площадками. Это уличные тренажеры, где может заниматься каждый желающий. У нас 47 центров ГТО есть по краю, там также могут готовить к сдаче и на этих же площадках их можно сдавать", - отметил министр.

По данным Министерства спорта Пермского края, за восемь месяцев 2019 года испытания комплекса ГТО прошли более 24 тыс. жителей, из них более 9 тыс. человек получили знак отличия и более 2 тыс. - золотой знак.

Программа ГТО существовала в России с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента РФ Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин. В общей сложности по нацпроекту в текущем году будет оборудовано 24 площадки в 23 муниципальных образованиях края.