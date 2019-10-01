Россию на Всемирной олимпиаде роботов будут представлять участники из девяти регионов

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Университет Иннополис завершил отбор юных робототехников для участия во Всемирной олимпиаде роботов. Россию на мировом первенстве в Венгрии представит 41 участник из девяти регионов, сообщила журналистам во вторник пресс-служба вуза.

"На Всемирную олимпиаду роботов от России поедет 41 участник из девяти регионов. Российские участники поборются за медали во всех четырех категориях - "Основная", "Продвинутая", "Футбол роботов" и "Творческая". Тема Всемирной олимпиады роботов в 2019 году - Smart Cities - "Умные города". Она связана с целью №11 устойчивого развития: обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

После федеральных учебно-тренировочных сборов под руководством университета, в котором соревновалась 31 команда из 11 регионов, путевку на мировое первенство получили 13 коллективов из Москвы, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и Иннополиса.

Команды для участия в "Творческой" категории отбирали дистанционно. За право представлять страну на мировой олимпиаде боролись 11 команд из девяти регионов. По итогам было отобрано три коллектива из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

"Отбор прошли проекты: Synchronium - виртуальный регулировщик для беспилотных машин, LEGO Education Helper - робот, помогающий в проведении уроков робототехники, PinGO - робот для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра", - добавили в Университете Иннополис.

Университет Иннополис с 2014 года является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов и организатором национального соревнования - Всероссийской Робототехнической Олимпиады. На своей базе ИТ-вуз отобрал и подготовил членов сборной РФ в категориях - "Основная", "Продвинутая", "Футбол роботов" и "Творческая". Финал Всероссийской робототехнической олимпиады прошел на базе вуза 22-23 июня текущего года.

Об университете

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает 81 научно-педагогический сотрудник, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе университета в рамках Национальной технологической инициативы открылся Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники.

Иннополис - город в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, через три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана особая экономическая зона. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.