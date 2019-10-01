Новые виртуальные концертные залы заработали в отдаленных городах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Виртуальные концертные залы, созданные по нацпроекту "Культура", заработали в Свердловской области 1 октября. Речь идет о залах в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, Новоуральске и в Среднеуральске, сообщил журналистам заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов во вторник.

"Это достаточно отдаленные территории. Сегодня общее количество филармонических собраний социальных мини-залов приблизилось к цифре 86. То есть, 50 филармонических собраний и 36 мини-залов, развернутых в социальных и реабилитационных учреждениях Свердловской области", - сказал Хасанов.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, виртуальные концертные залы помогают "расширить стены" Свердловской филармонии и приобщить большее количество людей к музыкальной культуре.

"Сегодня очередной шаг, связанный с расширением стен филармонии, потому что виртуальные залы дают возможность большему количеству людей соприкоснуться с тем, что делает филармония. Это позволяет создать качественную среду для развития музыкальной культуры у нас на территории региона. Это делает возможным проведение у нас международных музыкальных фестивалей. И авторитет, который на сегодняшний день имеет филармония, во многом базируется на этой работе по "расширению стен" филармонии", - сказал Креков.

Как пояснили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области, новые виртуальные концертные залы рассчитаны на 428 человек. "Виртуальный концертный зал в Верхней Пышме рассчитан на 180 мест в Красноуральске на 65, в Лесном - 160 мест, в Нижней Туре - 58, в Новоуральске - 150 мест и в Среднеуральске вместимость зала составляет 60 мест", - отметили в департаменте.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.