Челябинский губернатор попросил 4,5 млрд рублей на экологичный общественный транспорт

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым попросил выделить региону 4,5 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение в 2020 году газомоторных автобусов в рамках федерального проекта "Чистая страна". Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Челябинск и Челябинскую область в экологических рейтингах называют неблагополучными территориями. Одной из мер улучшения ситуации может стать перевод общественного транспорта на газ - техника, которая используется сегодня, старая и неэкологичная. В регионе разработали целевую модель, она позволит существенно снизить выбросы в атмосферный воздух.

"Алексей Текслер проинформировал вице-премьера Алексея Гордеева, что для достижения показателей федерального проекта "Чистый воздух" в Челябинской области реализуются комплексные планы мероприятий по снижению загрязняющих выбросов. Текслер обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие Челябинской области в выделении средств федерального бюджета в размере 4,5 млрд рублей на приобретение в 2020 году газомоторных автобусов в рамках федерального проекта "Чистая страна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Текслера ТАСС пояснили, что речь идет в первую очередь о приобретении автобусов для Челябинска, а также и для других городов области.

В апреле сообщалось, что власти Челябинской области намерены перевести общественный транспорт в крупных городах региона на газомоторное топливо и электричество. На текущий момент из областного бюджета выделено более 760 млн рублей на приобретение 66 автобусов, работающих на сжиженном и компримированном природном газе. В совокупности с другими мерами по улучшению экологической обстановки, переход на экологически чистый транспорт позволит снизить выбросы в атмосферный воздух как минимум на 20% до 2024 года.

О ситуации в регионе

В июне общественная организация "Зеленый патруль" обнародовала рейтинг, согласно которому самыми грязными регионами России стали Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская области и Красноярский край.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий региона в атмосферу Челябинска зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ - фенола, диоксида азота, формальдегида. Власти области совместно с предприятиями планируют снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Челябинске на 38,77% за пять лет.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).