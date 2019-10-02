Чибис: нацпроект по жилью в РФ вызвал интерес на сессии комитета в ООН

МУРМАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Опыт российского нацпроекта "Жилье и городская среда", особенно его реализации в Арктической зоне, вызвал интерес на проходящей в Женеве 80-й сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Мурманской области Андрей Чибис по результатам участия в работе сессии, где он возглавляет российскую делегацию.

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН является площадкой для обмена опытом в сферах жилищного строительства и городского развития. Чибис является членом бюро комитета с декабря 2015 года. Россия принимает активное участие в работе комитета и разработке документов в межсессионный период.

"На открытии 80-й сессии комитета я <…> рассказал про нацпроект "Жилье и городская среда", примеров подобных масштабных задач по развитию населенных пунктов у наших коллег нет. Отдельно остановился на нашем опыте развития городов в экстремальных климатических условиях, договорились, что Мурманск станет примером для комитета - ежегодно будет рассматриваться опыт нашего региона и динамика изменений", - написал Чибис.

Мурманский губернатор в своем выступлении рассказал о целях реализации нацпроекта, таких как повышение комфорта городской среды, снижение доли аварийного жилья, рост темпов строительства жилого фонда и других. Он остановился на суровых климатических условиях Мурманской области и особенностях развития городского хозяйства с их учетом. Так, правительством региона были инициированы такие проекты, как установка дополнительных детских городков и спортивных площадок, создание арт-объектов на фасадах домов и другой городской инфраструктуре, увеличение числа общественных лыжных трасс и катков.

Как ранее сообщало областное правительство, в Мурманске при поддержке ООН появится Центр по внедрению технологий "умного города" Smart City Lab. Проект будет реализован при поддержке Европейской экономической комиссии ООН. Smart City Lab в Мурманске станет единой площадкой по разработке и пилотированию инновационных технологий "умного города" в управлении городским хозяйством, в том числе в условиях арктических регионов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.