Эксперты обсудят реализацию нацпроектов на форуме в Саратове

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Эксперты из России и зарубежных стран обсудят реализацию национальных проектов и ключевые вопросы экономики на форуме в Саратове, который пройдет 10-11 октября. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова.

"В Саратове пройдет второй экономический форум "Движение только вперед!", в нем примут участие около 600 экспертов со всей России, а также из-за рубежа: к участию приглашены гости из Турции, Узбекистана, Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Финляндии, КНР, Кореи, Ирана, Испании, Люксембурга", - сказала она.

Швакова уточнила, что цель форума - наладить неформальный диалог между властью и бизнесом. Эксперты обсудят вопросы агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства, поделятся опытом и планами реализации национальных проектов. В рамках форума состоится пленарное заседание "Развитие транспортной инфраструктуры - локомотив инвестиционного роста". Также на мероприятии будут действовать площадки, где обсудят цифровизацию, вопросы улучшения инвестиционного климата области, развитие экспортных связей и повышение производительности труда.

По словам министра, впервые в регионе при участии представителей власти, бизнеса, федеральных и региональных экспертов, а также общественников, состоятся инвестиционные публичные дебаты, направленные на развитие предпринимательского и инвестиционного климата Саратовской области. Также на форуме откроется сразу несколько выставок, посвященных региону и бизнес-партнерам.

"Кроме того, мы рассчитываем подписать ряд соглашений, которые позволят нам укрепить экспортные связи с другими странами, привлечь новых инвесторов. Опыт прошлого форума показал - что Саратов стал отличной площадкой для открытого диалога", - отметила она.

Первый межрегиональный экономический форум в Саратове состоялся в марте 2018 года, его посетили представители бизнеса и органов власти. Участники обсуждали вопросы цифровой экономики, социального предпринимательства, инструментов развития экономики моногородов, поиска рынков сбыта, стимулирование туризма. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина форум решили сделать ежегодным.