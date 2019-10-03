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Госкомпании получат директивы о повышении производительности труда до конца ноября

Это произойдет в ближайшие полтора месяца, отметили в МЭР

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Госкомпании в ближайшие полтора месяца получат от правительства РФ директивы о включении показателя роста производительности труда на 5% в год в долгосрочные программы развития, сообщил в четверг ТАСС заместитель министра экономического развития Петр Засельский в кулуарах форума День промышленности Ярославской области.

"Это [направление директив] должно произойти в течение месяца-полутора. Все крупные компании отличаются по видам бизнеса, по структуре бизнеса и по целям, которые они перед собой ставят. У всех есть свои определенные особенности. Выявление этих особенностей, попытка найти те различия, которые есть, погрузить их в методику подсчета - это занимает время, но, я думаю, что в течение октября мы сформулируем текст", - сказал он.

Во время выездного совещания по реализации национальных проектов, которое состоялось 5 марта в Туле, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ подготовит директиву госкомпаниям по разработке собственных планов повышения производительности труда до 2024 года.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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