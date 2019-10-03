Ремонт дорог в Тверской области по нацпроекту идет без отставания от графика

ТАСС, 3 октября. Тверская область, ранее называвшаяся в числе регионов, отстающих в реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" выполняет работы без отставания от графика, готовность дорожных объектов составляет 75-90%. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 5 июня провел заседание проектного комитета нацпроекта, на котором была отмечена неудовлетворительная работа ряда регионов по контрактной работе. К 31 мая регионы должны были заключить все необходимые контракты с подрядчиками на выполнение дорожных работ. В Тверской области, Республике Крым, Чукотском автономном округе и Республике Мордовия, по словам Акимова, контрактация составляла менее 40%.

"Заключение контрактов с подрядчиками полностью завершилась в августе, проведение дорожных работ идет по графику. Например, в Твери по нацпроекту ремонтируется порядка 35 км дорог, объем финансирования из федерального и областного бюджетов составил 840 млн рублей, больше 75% объектов уже отремонтированы. На 85-90% завершено благоустройство дворов, например, во дворе дома №74 по набережной А. Никитина, на территориях домов №71 и №73 на улице Можайского и по ряду других адресов", - сказал собеседник агентства.

Без отставания от графика, по данным пресс-службы, идет и ремонт моста через Октябрьскую железную дорогу в Твери, его протяженность превышает 260 метров, по нацпроекту на эти цели направлено более 211 млн рублей. Капремонт не проводился с 1967 года, его планируют завершить в мае 2020 года.

Выполнение ремонта дорог и благоустройства придомовых территорий в областном центре в четверг проинспектировал губернатор Игорь Руденя. "Качество работ на объектах оцениваем удовлетворительно. Если говорить об объемах ремонта в городе, считаю, что запланировано недостаточно. Сегодня поступают соответствующие обращения и пожелания наших граждан", - цитирует пресс-служба главу региона.

По нацпроекту в Тверской области в этом году должны отремонтировать 28 объектов, из них 24 в Твери протяженностью 33 км и еще четыре в регионе, где планируется привести в нормативное состояние 104 км дорожного покрытия. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта в Тверской области планируется отремонтировать 1244 км дорог регионального значения.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.