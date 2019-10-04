Владивосток, Ярославль и Смоленск лидируют в антирейтинге состояния дорог

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Ярославль, Владивосток и Смоленск показали худшие результаты по качеству дорог, заняв последние места в рейтинге городов России, который составили активисты межрегионального общественного движения "Убитые дороги" по итогам масштабной инспекции, проведенной в 2019 году во всех регионах РФ. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения Александр Васильев, который также является участником общественно-делового совета по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам Васильева, оценка состояния дорог во всех субъектах РФ проводилась в рамках нацпроекта и завершилась в октябре. Качество магистралей оценивали активисты "Убитых дорог" совместно с экспертами ведущих автодорожных вузов страны. Они проверили более 1,5 тыс. дорог. Масштабный рейд был проведен в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".

"Неудовлетворительные оценки за качество дорог получили Ярославль, Владивосток, Смоленск. В этих городах множество ям на дорогах, которые не заделаны, причем находятся на главных магистралях и эти проблемы не решаются годами. В Ярославле, например, есть проблемы с подрядчиками, там нет нормальных исполнителей. К ним приезжают подрядчики из разных регионов - из Москвы, из Костромы. Но потом дороги через пару лет разваливаются", - рассказал Васильев, который также является членом центрального штаба ОНФ.

Собеседник добавил, что "двойки за качество дорог" получили Йошкар-Ола, Чита, Киров, Курган, Курск, а также Калуга, которая стала единственным городом в РФ, где местные власти отказались сотрудничать с общественниками. "Калуга - это единственный город, в котором чиновники отказались давать какие-либо комментарии членам нашей инспекции. Они даже не стали называть свои имена и должности. Известно лишь, что они представляли управление городского хозяйства. Что касается состояния улично-дорожной сети в Калуге, то практически каждая улица требует замены верхнего слоя покрытия или хотя бы временного ямочного ремонта. В связи с этим мы направили обращение в прокуратуру региона", - уточнил Васильев.

Среди причин плохого качества дорог, по оценке Васильева, - нехватка финансирования и отсутствие квалифицированных подрядчиков. "Недофинансирование ощущалось и до начала реализации нацпроекта, теперь среди проблем - низкая квалификация дорожных чиновников и подрядных организаций, позднее финансирование. В ходе инспекции мы оценивали, что чиновники предпринимают, чтобы исправить ситуацию. Периодически нам встречались чиновники, по большому счету, неграмотные. Наши ребята не получали ответов на свои вопросы, власти признавались, что не владеют ситуацией", - отметил собеседник агентства.

О движении

Число участников межрегионального общественного движения "Убитые дороги" насчитывает порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. На данный момент, по подсчетам активистов, в стране насчитывается более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах. По словам Васильева, в России ежегодно происходит порядка 170 тыс. ДТП с пострадавшими. Проводя инспекции дорог, активисты стимулируют власти субъектов РФ принимать меры по сохранению дорог, что является одним из направлений нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.