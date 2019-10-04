Минпросвещения: речи о полном отказе от бумажных учебников в школах пока не идет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ призывает не отказываться от печатных учебников - важно, чтобы в процессе обучения комбинировались различные методы, в том числе использование печатных книг вместе с цифровыми ресурсами. Об этом сообщил в пятницу замглавы министерства Виктор Басюк в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Мы понимаем, что не можем перевести все образование только в сферу информационного пространства. Это должно быть разумное взаимодействие различных форм и методов, которое позволяет ребенку отдыхать от влияния экрана и так далее. Я бы все-таки призывал не отказываться от печатных учебников, потому что, как я только что сказал, очень важно, чтобы ребенок использовал различные источники информации - как электронные, так и бумажные учебники", - сказал Басюк.

Однако, добавил он, печатные учебники меняют свою функцию. Отвечая на жалобы родителей о том, что детям приходится носить в рюкзаках множество тяжелых учебников, он сказал, что формат, а соответственно и вес учебных книг, может уменьшиться. "Облегчить тем самым [использованием цифровых ресурсов в обучении] бумажные учебники вполне возможно - я думаю, что к этому все равно мы рано или поздно придем, потому что сегодня современный учебник, он меняет свою функцию, он в большей степени становится некой информационной оболочкой и путеводителем к различным ресурсам, которые потом ребенок может найти в информационной среде", - сказал замминистра.

Накануне Дня учителя, 4 октября, портал "Будущее России. Национальные проекты" проводит "образовательный марафон". В прямом эфире самые актуальные вопросы образования будут обсуждаться с экспертами в сфере образования, представителями Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.