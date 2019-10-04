Матвиенко недовольна низкими темпами освоения средств на национальные проекты

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой министерств и руководства субъектов в связи с низкими темпами освоения средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, и призвала федеральные и региональные власти наращивать темпы работы.

"Коллеги, посмотрите по национальным проектам что творится: нацпроект "Экология" - 20% [освоенных средств], нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" - 35%. Полное безобразие. "Цифровая экономика" (специально госпрограмма утверждена) - 15%. Это вообще недопустимо". "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" - 34%", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Она уточнила, что привела данные по состоянию на 25 сентября.

Матвиенко заявила, что необходимо разобраться, с чем связаны такие показатели, и предложила передать деньги губернаторам, "если министерства не могут сами освоить". "Успеют они [губернаторы] и документацию сделать, понимая, что деньги будут. Не выполним мы такими темпами национальные проекты. Давайте наращивать темпы работы", - призвала Матвиенко.

Она добавила, что эти претензии относятся в большей степени к министерствам, однако затрагивают и субъекты РФ.