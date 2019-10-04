Более 6 тыс. выпускников школ набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2019 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 6 тыс. выпускников российских школ в 2019 году набрали максимальные 100 баллов в ходе единого государственного экзамена (ЕГЭ) по разным предметам. Об этом сообщил в пятницу замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Стобалльников - свыше 6 тыс. по разным предметам. И высокобалльников - большие цифры", - сказал он, отметив, что в целом по результатам ЕГЭ в последние годы нет "каких-то серьезных скачков ни в плохую, ни в хорошую сторону".

Музаев добавил, что по итогам экзаменов 2,2% не получили аттестаты. "Пересдавали осенью. Итоги обрабатываются, подсчет идет. Ребята получат аттестаты, некоторые из них даже смогут продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования", - уточнил он.

Накануне Дня учителя, 4 октября, портал "Будущее России. Национальные проекты" проводит "образовательный марафон". В прямом эфире самые актуальные вопросы образования будут обсуждаться с экспертами в сфере образования, представителями Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.