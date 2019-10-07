Блокировка счетов муниципальных учреждений в Забайкалье может отразиться на нацпроектах

ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. Счета 47 муниципальных учреждений, включая администрации сельских поселений, заблокированы в Забайкальском крае из-за долгов, прежде всего перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Это может негативно повлиять на реализацию в регионе национальных проектов, сообщила в понедельник и.о. вице-премьера края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

В 2019 году на реализацию нацпроектов в Забайкалье планируется направить более 8,9 млрд рублей, 6,7 млрд рублей из них - средства федерального бюджета. 1 октября прокуратура края сообщила, что, по данным на 1 сентября, фактическое финансирование нацпроектов в регионе составляло лишь 30%, а исполнение - чуть более четверти. Начались проверки краевых министерств, ответственных за реализацию нацпроектов.

"На 20 сентября были заблокированы счета 47 учреждений. Несмотря на то, что министерство финансов [края] неоднократно направляло финансовую помощь в муниципальные образования, ситуация не меняется <...> Муниципалитеты направляют средства не на те цели, на которые они были предусмотрены, и ставят под риск реализацию каких-либо проектов на территории края с их участием", - сказала Ванчикова на оперативном совещании региональных властей, обращаясь к руководству муниципалитетов.

По ее словам, в числе заблокированных - 24 администрации сельских поселений и 19 учреждений образования. "Это, конечно, [негативно] отражается на нашей работе - я имею в виду реализацию национальных проектов, социальное развитие центров экономического роста", - добавила Ванчикова.

Забайкалье уже несколько лет испытывает трудности из-за блокировки счетов бюджетных учреждений, которая приводит к тому, что их работники могут получать зарплату только по судебным решениям. В начале 2019 года в крае разблокировали 460 счетов бюджетных учреждений, и власти объявили о решении проблемы. Однако к концу марта вновь были заблокированы 111 счетов, а общая сумма задолженности составила 58,7 млн рублей.

Забайкальский край участвует в 11 нацпроектах. В регионе запланировано строительство и реконструкция 146 объектов, приобретение 135 единиц оборудования. До 2021 года в крае финансирование мероприятий нацпроектов запланировано на сумму 22,8 млрд рублей. В июле глава края Александр Осипов потребовал применить дисциплинарные меры к виновным в низком уровне исполнения нацпроектов.