Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

"Мы считаем необходимым вернуться к тому приказу, который был в советское время - каждая центральная районная больница должна иметь не менее двух машин, которые работают как шаттлы для перевозки пациента. Каждая районная больница - не менее одного шаттла", - сказала министр, добавив, что особенно это важно для пациентов старшей возрастной группы или людей, имеющих ограничения по здоровью.

Скворцова также добавила, что Минздрав РФ ежегодно оказывает помощь регионам в покупке новых машин. "Преимущественно [это машины] класса "В". В этом году это 1276 автомобилей, и реанимобили класса "С", в 2016 году, и в этом году, 273 автомобиля", - рассказал министр.

Подразделения первичной медпомощи

Количество врачебных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 2014 года увеличилось в России на 26%, сообщила также Скворцова.

"Мы в первичном звене имеем более 60 тыс. медицинских объектов, их количество увеличилось с 2014 года на 2 тыс. При этом у нас уменьшилось число фельдшерских подразделений, но увеличилось число врачебных подразделений на 26%. Таким образом уже треть объектов первичного звена работают как врачебные, а не фельдшерские", - сказала она.

Кроме того, отметила Скворцова, число врачей в первичном медицинском звене с 2014 года увеличилось на 4 тыс. человек и сейчас составляет 305 тыс. Участковых врачей также стало больше на 3,7 тыс. человек.

VII съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве с 7 по 8 октября. На мероприятии обсуждаются самые актуальные вопросы российского здравоохранения.