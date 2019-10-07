Скворцова заявила, что более 50% смертей мужчин в России можно предотвратить

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более половины смертей среди мужского населения России и более четверти среди женского можно предотвратить, в том числе за счет формирования приверженности к здоровому образу жизни. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на седьмом съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Формирование у россиян приверженности к здоровому образу жизни является одной из целей нацпроекта "Здравоохранение", в который в качестве целевых показателей заложено снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек в год.

"Предотвратимая смертность в России - 41%. У мужчин - 55%, у женщин - 26% <...> Это то, что мы можем предотвратить без медицины, путем межсекторальных государственных методов. Это то, что мы называем формированием здорового образа жизни", - сказала она.

По словам Скворцовой, наибольший вклад в снижение предотвратимой смертности россиян вносит не столько совершенствование медицинской помощи, сколько формирование у россиян приверженности к здоровому образу жизни. "Самый большой вклад в состояние здоровья вносит сам человек. То, как он ест и как он правильно или неправильно питается, чем он дышит, физическая его активность, уровень стресса и различные вредные привычки, включая алкоголь и табак", - добавила министр.

Ранее министр здравоохранения РФ неоднократно подчеркивала, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в РФ связаны с алкоголем. В эти преждевременные смерти включены и показатели смертности от острого отравления алкоголем, и так называемая накопительная смертность - от заболеваний, вызванных пагубным употреблением алкоголя.

VII съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве с 7 по 8 октября. На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы российского здравоохранения.