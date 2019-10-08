Общий объем исполнения бюджета по нацпроекту "Культура" составил 62% с начала года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Общий объем исполнения федерального бюджета по нацпроекту "Культура" к 1 октября 2019 года составляет 62%. Об этом сообщила во вторник замминистра Минкультуры РФ Ольга Ярилова на заседании рабочей экспертной группы комитета по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией нацпроекта "Культура".

"Чуть больше 14 млрд рублей в этом году было предусмотрено на реализацию национального проекта. Общий объем исполнения федерального бюджета - 62% на 1 октября 2019 года. Это неплохой показатель", - отметила Ольга Ярилова.

Она добавила, что задержки в исполнении бюджета в некоторых регионах связаны с тем, что много средств в рамках реализации нацпроекта вкладывается в капитальный ремонт, реконструкцию и строительство учреждений культуры. "Поскольку мы не платим авансы, как вы знаете, а платим только по факту выполненных работ, поэтому основная касса по этим объектам <...> будет в ноябре и даже часть в первой половине декабря", - пояснила замминистра.

Она отметила, что один из главных федеральных показателей - количество созданных, реконструированных и капитально отремонтированных учреждений культуры - выполняется с опережением графика. Сюда входят культурно-досуговые учреждения, модельные библиотеки и детские театры. "Всего на конец года мы должны создать 200 таких учреждений культуры. На 4 октября уже создано 73. Это 70 культурно-досуговых учреждений - капитальный ремонт и стройки - и это три модельные библиотеки: открыты две в Мурманской области, одна в Адыгее. У нас нет никаких сомнений, что мы этот показатель выполним", - сказала Ярилова.

Она сообщила, что уже в октябре после капитального ремонта и реконструкции планируется открыть 67 культурно-досуговых учреждений, в ноябре - 44, а в декабре - 79. Всего к 2024 году в рамах нацпроекта "Культура" в регионах будет реконструировано и капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений, 40 региональных и муниципальных детских театров, а также 660 модельных библиотек.