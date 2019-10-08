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Таганрог стал первым "умным городом" Юга России

"Ростелеком" внедрил в городе комплекс современных цифровых решений в сферах безопасности, здравоохранения и образования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Таганрог стал первым "умным городом" Юга России благодаря внедрению современных цифровых решений в сферах безопасности, здравоохранения, образования. Об этом сообщили во вторник журналистам в департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" компании "Ростелеком".

"Ростелеком" внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым "умным" на Юге России. В распоряжении жителей появились такие системы, как "Умное освещение", "Безопасный город", "Умное видеонаблюдение", "Умный домофон", электронные сервисы для медицины и "цифровой дневник", - говорится в сообщении.

Компания заменила в Таганроге около 11 тыс. уличных светильников на энергосберегающие, объединенные интеллектуальной системой управления. Такое "умное освещение" позволяет Таганрогу экономить до 60% электроэнергии, при этом повышая эффективность ее использования. Кроме того, в городе действует аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" - единая региональная платформа для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и контроля состояния окружающей среды. В ее основу входят "Служба 112" и система видеонаблюдения, которая хранит данные из 70 видеопотоков, распознает лица, анализирует обстановку и выявляет подозрительные скопления людей.

"Служба 112" в Таганроге связана с кнопками SOS, установленными в общественных местах города, в пилотном режиме в одном из домов города работают "умные домофоны". Как уточнили в пресс-службе, большинство медицинских учреждений города подключены к интернету и интегрированы в федеральную информационную систему в сфере здравоохранения, в которой зарегистрированы более 23 тыс. горожан, а все школы города подключены к единой региональной информационной системе учета школьников.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно "Ростелеком" становится для такого уникального промышленного города, как Таганрог, проводником в цифровой мир. У нас готово множество конкретных решений по разным сферам общественной жизни - от весогабаритного контроля на дорогах до интеллектуальной системы сбора мусора. В итоге мы стремимся к созданию цифровой среды для жителей города, которая в будущем станет частью единой областной платформы и выведет развитие области на качественно новый уровень", - приводятся в сообщении слова директора Ростовского филиала "Ростелекома" Сергея Мордасова.

Как сообщили в компании, в ближайшее время местные власти и "Ростелеком" обсудят перспективы расширения действующих проектов и реализацию новых.

О проекте "Умный город"

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" запустили в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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