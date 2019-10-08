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Более 8 тыс. школьников Чувашии прошли онлайн-тестирование по проекту "Билет в будущее"

Тест позволяет определить уровень готовности школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками

ЧЕБОКСАРЫ, 8 октября. /ТАСС/. Участие в профориентационном проекте "Билет в будущее" приняли более 8 тыс. школьников из Чувашии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Проект "Билет в будущее", который реализуется в рамках нацпроекта "Образование", для учащихся 6-11 классов школ направлен на профессиональную ориентацию детей и подростков. При тестировании учащихся используется, в том числе опыт экспертов WorldSkills.

"Завершен первый этап проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее". Онлайн-тестирование на платформе проекта прошли 8024 учеников из более 100 школ республики", - говорится в сообщении.

Тест позволяет определить уровень готовности школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками (память, внимание, умение работать в команде, логика). Тестирование также выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях. Результаты тестов помогают сопоставить свои возможности, способности и интересы и перейти к следующей стадии проекта - практике.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 гг. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЧувашия
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