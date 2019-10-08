Цифровизация на базе 5G может принести России $60 млрд к 2026 году

МОСКВА. 8 октября./ТАСС/. Эффект от цифровизации отраслей России на базе технологии связи пятого поколения (5G) превысит $60 млрд к 2026 году, следует из проекта концепции развития стандарта связи 5G в России. Об этом во вторник сообщила президент Ассоциации участников рынка больших данных, член совета директоров компании "Мегафон", руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова на конференции GSMA в Москве.

"Если говорить о цифрах, которые приводятся в концепции, то я бы хотела обратить внимание, что до 2026 года в России прогнозируется дополнительный доход более $60 млрд - это почти 4 трлн рублей. Это очень серьезные суммы, о которых мы говорим. Точно так же доход, дополнительный эффект будет давать работа с большими данными, искусственный интеллект", - сказала Серебряникова.

По ее словам, в первую очередь, видимый эффект от 5G получит автомобильный сектор, в частности, беспилотники. Следом за ним идут производство, здравоохранение, общественный транспорт. Также, по словам эксперта, цифровизация отразится и на отрасли ЖКХ, который претендует стать "новым технологическим лидером".

Однако есть важные сектора, развитие которых невозможно без вмешательства государства - это машиностроение и сельское хозяйство, отметила Серебряникова.

В сентябре, как сообщал "Коммерсантъ", рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" согласовала проект концепции развития стандарта связи 5G. Важным пунктом концепции стало то, что отрасль и Минкомсвязь определили диапазон 3,4-3,8 ГГц как приоритетный. Во всем мире на эти частоты ориентируются производители и телеком-операторы, однако в России они заняты силовыми ведомствами.