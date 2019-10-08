Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цифровизация на базе 5G может принести России $60 млрд к 2026 году

Президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова отметила, что в первую очередь видимый эффект от технологии получит автомобильный сектор

МОСКВА. 8 октября./ТАСС/. Эффект от цифровизации отраслей России на базе технологии связи пятого поколения (5G) превысит $60 млрд к 2026 году, следует из проекта концепции развития стандарта связи 5G в России. Об этом во вторник сообщила президент Ассоциации участников рынка больших данных, член совета директоров компании "Мегафон", руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова на конференции GSMA в Москве.

"Если говорить о цифрах, которые приводятся в концепции, то я бы хотела обратить внимание, что до 2026 года в России прогнозируется дополнительный доход более $60 млрд - это почти 4 трлн рублей. Это очень серьезные суммы, о которых мы говорим. Точно так же доход, дополнительный эффект будет давать работа с большими данными, искусственный интеллект", - сказала Серебряникова.

По ее словам, в первую очередь, видимый эффект от 5G получит автомобильный сектор, в частности, беспилотники. Следом за ним идут производство, здравоохранение, общественный транспорт. Также, по словам эксперта, цифровизация отразится и на отрасли ЖКХ, который претендует стать "новым технологическим лидером".

Однако есть важные сектора, развитие которых невозможно без вмешательства государства - это машиностроение и сельское хозяйство, отметила Серебряникова.

В сентябре, как сообщал "Коммерсантъ", рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" согласовала проект концепции развития стандарта связи 5G. Важным пунктом концепции стало то, что отрасль и Минкомсвязь определили диапазон 3,4-3,8 ГГц как приоритетный. Во всем мире на эти частоты ориентируются производители и телеком-операторы, однако в России они заняты силовыми ведомствами.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Трем улусам Якутии дадут дополнительные средства на переселение из ветхого жилья
Средства направят за счет перераспределения финансирования из тех районов, где не смогли вовремя включиться в реализацию этой программы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС