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Территориальные схемы первичной медпомощи разработают в регионах России до конца года

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, подобный индивидуальный подход позволит выработать наиболее оптимальные решения по оказанию такой помощи населению для каждого отдельного региона

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Территориальные схемы первичной медпомощи, отражающие особенности каждого отдельного региона, разработают в субъектах РФ по нацпроекту "Здравоохранение" к концу 2019 года. Об этом во вторник сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании рабочей группы по подготовке расширенного заседания Госсовета РФ по направлению "Здравоохранение".

"Нам [субъектам РФ] предстоит до конца года разработать и внедрить территориальные схемы [первичной медпомощи населению]. Задача - интегрировать в них все возможные элементы, и офисы семейного врача, и мобильные пункты <…> В ней нужно отразить все территориальные, половозрастные особенности региона, доказав, что именно такие решения наиболее оптимальны для субъекта", - сказал Никитин.

Он уточнил, что в дальнейшем субъектам предстоит защищать перед комиссией Минздрава РФ свои программы. "Подобный индивидуальный подход позволит выработать наиболее оптимальные решения в части оказания первичной медпомощи населению для каждого отдельного региона. То есть шаблона никакого не будет", - сказал он.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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