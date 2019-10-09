Титов предложил кардинально изменить экономическую модель вывоза мусора в России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комплексы по переработке бытового мусора (хабы) должны платить за прием отходов региональным операторам, а не наоборот. За счет этого региональные операторы могут снизить тарифы на вывоз отходов для населения или даже платить ему за получение полезных фракций - такую инициативу озвучили в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите предпринимателей Борис Титов и руководитель его экспертного центра Анастасия Алехнович.

Сейчас региональные операторы по обращению с отходами в РФ собирают платежи за вывоз мусора с населения и юридических лиц и платят сортировочным станциям, полигонам и в перспективе мусоросжигательным заводам за их прием. В отдельных случаях полигон и сортировочная станция могут быть в собственности регионального оператора, что позволяет лучше выстраивать экономику всей компании, однако расходы на них все равно закладываются в тариф на вывоз бытовых отходов: необходимо финансировать строительство и эксплуатацию полигонов или мусоросжигательных заводов и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

"Принципиальное предложение, что хаб платит региональному оператору за прием мусора, а не оператор платит за то, чтобы вывезти на полигон. При изменении финансово-экономической мотивации, когда возникает современный хаб с сортировкой, переработкой и возможностью сбыта продукции, региональный оператор станет основным поставщиком сырья. При этом за счет другой экономической модели региональный оператор сможет в какой-то части снизить тарифы или, наоборот, выплачивать населению за полезные фракции: за нормально собранный картон и стекло, например", - сказала Алехнович.

Титов отметил, что такая схема позволит предотвратить случаи, когда мусор нелегально сбрасывается в неположенном месте, потому что это было дешевле, чем заплатить полигону за размещение отходов на нем. Также, по мнению бизнес-омбудсмена, хабы в отличие от региональных операторов будут заинтересованы в увеличении доли перерабатываемого мусора.

Выкидывать или перерабатывать

Проблему отсутствия стимулов для региональных операторов к увеличению доли перерабатываемых коммунальных отходов обсуждали в марте 2019 года на одном из совещаний правительства РФ. По действующей сейчас схеме из тарифов операторов на вывоз мусора по итогам года должны будут вычесть объем вторичного сырья, которое они собрали и смогли реализовать. Это делает экономически неинтересным компаниям внедрять раздельный сбор отходов и продвигать переработку мусора, жаловались участники рынка.

По итогам мартовского совещания премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос введения для операторов норм переработки. А председатель рабочей группы Госсовета России по направлению "Экология и природные ресурсы", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил оставлять компаниям часть выручки от продажи вторичного сырья.

Постепенное увеличение доли перерабатываемых коммунальных отходов - один из основополагающих принципов реформы мусорной отрасли, он отражен в национальном проекте "Экология": к 2024 году доля обрабатываемых (сортируемых) отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, а перерабатываемых (утилизируемых) - с 7% до 36%.

Сам по себе хаб в понимании Титова будет представлять собой комплекс, на котором мусор будет сортироваться и перерабатываться до стадии вторичного сырья: например, из использованных шин будет делаться вторичный искусственный каучук, из пластиковых упаковок - пластиковые гранулы. Затраты на сжигание или захоронение неперерабатываемых "хвостов" сортировки, которые будут на таких предприятиях образовываться, можно будет нивелировать за счет создания межрегиональных мусоросжигательных заводов и полигонов, добавил он. По мнению Титова, проблем со сбытом продукции такого хаба не будет.

Нечем перерабатывать

В этом с ним согласился генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, который в среду принял участие в обсуждении. Он напомнил, что по качеству, например, готовой пластиковой бутылки нет разницы, из вторичных или первичных гранул она была произведена. При этом создание вторичных ресурсов зачастую оказывается дороже производства первичных, их необходимо уравнять, добавил Буцаев.

"Разница в цене [первичного и вторичного сырья] - это то, на что должны тратиться деньги [поступающие в рамках] расширенной ответственности производителя. Мы можем брать разницу между ценой по году на вторичные материалы и биржевой стоимостью [первичного] сырья и компенсировать "минусовые" периоды, когда сырье из вторички стоило дороже, чем оригинал. Мы за то, чтобы себестоимость производства ресурсов из вторичных материалов была предметом субсидии, а не сам продукт", - сказал он.

Буцаев также отметил важность создания хабов или межрегиональных перерабатывающих кластеров, как он называл их ранее в своих выступлениях, для новой системы обращения с отходами в России. "Утилизация (переработка - прим. ТАСС) является застрельщиком всех переделов. Если мы не построим утилизацию, то научить чисто выделять, грамотно транспортировать и поставлять сырье для переработки у нас экономически не получится. Административная [ответственность] никогда не приведет к тому эффекту, на который мы рассчитываем. Региональный оператор сейчас не понимает, что ему делать с отобранными фракциями", - пояснил он.

По мнению главы РЭО, чтобы эффективно выстроить модель подобного межрегионального кластера или хаба, сырье должно собираться с пяти-семи субъектов. Причем пока таких предприятий в России недостаточно. Ранее Буцаев оценивал предполагаемый по итогам 2019 года дефицит мощностей для переработки бытовых отходов в 1 млн тонн в соотношении к целевому показателю нацпроекта "Экология".